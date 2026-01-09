Echipa națională de rugby s-a reunit vineri, la Paris, pentru pregătirea Campionatului European

Echipa națională de rugby are programată o pregătire centralizată de două săptămâni la Institutul Național de Sport, Expertiză și Performanță din Paris, una dintre cele mai performante baze sportive din Franța.

După încheierea stagiului, Stejarii se vor întoarce în țară pentru o săptămână de pregătire la cluburile lor. Selecționata tricoloră urmează apoi să se reunească la București pentru meciul cu Germania.

Pentru acest stagiu au fost convocați 34 de jucători, dintre care 18 înaintași și 16 jucători de treisferturi. Majoritatea evoluează în Liga de Rugby a României. A fost convocat și un junior de perspectivă care evoluează în Hexagon, Antonio Mitrea de la Stade Aurillacois (Franța), care are deja trei selecții pentru România, debutând în iulie la turneul din America de Sud.

Selecționata României, pregătită de antrenorul francez David Gérard, se pregătește la Paris alături de Stade Français, formație care ocupă locul al 3-lea în Top 14, campionatul Franței.

„Ne așteptăm să ne găsim într-o formă bună. Toate cluburile au avut o perioadă de pauză. Sperăm să fim cu mentalul acolo unde trebuie și să pregătim Campionatul European. Am văzut că și Georgia și-a schimbat antrenorul. Cred că toate echipele trec prin diferite schimbări. Dar, trebuie să ne concentrăm pe ce putem să facem noi și să fim acolo la forma cea mai înaltă”, a declarat Vlad Neculau, unul dintre jucătorii de bază ai echipei naționale.

Echipa națională de rugby pentru stagiul de la Paris:

Linia I: Alexandru Savin (CS Rapid), Iulian Hartig (CS Dinamo), Eduard Matei (SCM USV Timișoara), Cosmin Manole (CS Dinamo), Vasile Balan (CSA Steaua), Tudor Butnariu (SCM USV Timisoara), Florian Ciocoiu (CSA Steaua), Sergiu Puescu (CS Dinamo)

Linia a II-a: Vlad Neculau (SCM USV Timișoara), Matthew Tweddle (CSA Steaua), Nicolaas Immelman (CSM Știința Baia Mare), Ștefan Iancu (SCM USV Timișoara) , David Trăușan (SCM USV Timișoara)

Linia a III-a: Dragoș Ser (SCM USV Timișoara), Kemal Altinok (SCM USV Timișoara), Cristi Boboc (CSA Steaua), Eduard Cioroabă (CS Dinamo), Etienne Terblanche (CS Dinamo)

Mijlocaș la grămadă: Toma Mîrzac (CSM Știința Baia Mare), Rareș Mîrzac (CS Rapid), Alin Conache (CSA Steaua)

Mijlocaș la deschidere: Daniel Jipa (CS Rapid), Ștefan Cojocariu (CS Rapid), Antonio Mitrea (Stade Aurillacois Espoirs)

Aripi: Tevita Manumua (SCM USV Timișoara), Toni Maftei (CSU ELBI Cluj), Tiqe Iliesa (SCM USV Timișoara), Mihai Lămboiu (CSM Știința Baia Mare)

Centri: Dylan Schwartz (CS Dinamo), Alexandru Bucur (SCM USV Timișoara), Fonovai Tangimana (CS Dinamo), Cristian Bumbac (CS Rapid)

Fundași: Paul Popoaia (CSM Știința Baia Mare), Ovidiu Neagu (SCM USV Timișoara)

Programul României la Campionatul European 2026:

8 februarie: Germania – România

15 februarie: România – Belgia

22 februarie: Portugalia – România

Semifinale: 7-8 martie

Finala și meciurile de clasament: 15 martie – Madrid