Internaționalul român de rugby Eduard Cioroabă, traumatism cranio-facial după accidentarea din meciul cu Portugalia în Campionatul European 2026

„În urma examinării CT, medicii au stabilit diagnosticul de traumatism cranio-facial cu o plagă la nivelul buzei inferioare”, se arată în comunicatul remis de forul național de rugby.

Potrivit reprezentanților FRR, starea jucătorului este bună, nu a necesitat internare, iar acesta va reveni în țară alături de lotul echipei naționale. În perioada următoare, Cioroabă va fi monitorizat de stafful medical.

Contactul care a dus la accidentare s-a produs în minutul 25, în urma unui placaj înalt, pentru care portughezul Diogo Hasse Ferreira a fost sancționat cu cartonaș galben. După acea fază, România a reușit să marcheze primul, și singurul, său eseu din partidă.

Cioroabă se afla la al doilea său meci pentru prima reprezentativă a României. El debutase pentru România în partida câștigată de „Stejari” cu Belgia, la Iași, când a și reușit un eseu.

În ceea ce privește confruntarea de pe Estádio Nacional do Jamor, Portugalia s-a impus cu scorul de 44-7 (25-7), în ultimul meci din grupele Campionatului European. A fost cea mai categorică victorie a lusitanilor în istoria disputelor cu România.

În urma acestui rezultat, România a încheiat pe locul al doilea în Grupa B și va disputa semifinala competiției în deplasare, la Tbilisi, împotriva Georgiei, campioana en-titre. Partida este programată în weekendul 7-8 martie. În cealaltă semifinală, Portugalia va întâlni Spania, pe teren propriu.