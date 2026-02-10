Modificări în echipa națională de rugby a României pentru meciul cu Belgia, din Campionatul European

În urma confruntării cu Germania, din prima rundă, Hinckley Vaovasa, Ovidiu Neagu și Toni Maftei au devenit indisponibili din cauza accidentărilor, a anunțat marți Federația Română de Rugby.

Totodată, Adrian Moțoc, Taylor Gontineac și Lukas Mitu au revenit la cluburile lor din Franța și nu vor face parte din lot pentru meciul de la Iași.

În schimb, stafful tehnic a convocat trei jucători pentru duelul cu Belgia.

Nicolas Onuțu (CS Annonay), Daniel Plai și Ștefan Iancu, ambii de la SCM USV Timișoara, se alătură lotului condus de antrenorul David Gerard.

De asemenea, la antrenamentele din această săptămână, care au loc la București, se vor pregăti alături de „Stejari” și Williams Jondre, respectiv Jean Pierre Smith, ambii de la CS Dinamo.

România a debutat cu o înfrângere în Germania noua ediție a Campionatului European de rugby, scor 24-30 (14-6).

Reprezentativa tricoloră a câștigat medaliile de bronz la ediția precedentă.