30 de ambarcațiuni din Flotila Global Sumud au reușit să treacă de blocada israeliană și se apropie de Gaza

Organizația din spatele Flotilei Global Sumud a anunțat pe X că aproximativ 30 de ambarcațiuni continuă să navigheze spre Gaza, după ce ar fi reușit să evite interceptarea de către marina israeliană.

Grupul de activiști susține că navele se află acum la 46 de mile nautice (85 de kilometri) de coastă, „în ciuda agresiunilor constante ale marinei de ocupație israeliene”.

Flotila are ca scop declarat transportul de ajutoare către populația din Gaza și atragerea atenției asupra blocadei impuse de Israel.

Până în prezent, autoritățile israeliene nu au comentat oficial aceste informații.