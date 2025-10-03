OMS transferă trei nou-născuţi în stare critică din Gaza. Un al patrulea a murit înainte de evacuare

Trei nou-născuţi în stare critică au fost mutaţi de la spitalul Al Helou din Gaza City la spitalul Al-Aqsa din Deir el-Balah, a anunţat directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Mutarea a fost necesară după ce unitatea medicală din nordul Gazei nu mai putea oferi îngrijiri, inclusiv pentru un copil aflat sub terapie cu oxigen.

Un al patrulea bebeluş, care urma să fie transferat, a murit înainte de evacuare.

Situaţia medicală din Gaza rămâne extrem de gravă.

Potrivit unui raport al OMS publicat joi, aproape 42.000 de persoane au suferit răni „care le-au schimbat viaţa”, dintre care aproximativ un sfert sunt copii.

În prezent, în enclavă funcţionează parţial mai puţin de 14 spitale.

„Al-Aqsa este deja copleşit şi se confruntă cu lipsuri severe de materiale medicale, pe măsură ce tot mai mulţi oameni fug din nord către sud,” a mai transmis Tedros.