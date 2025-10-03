Atacul de la sinagoga din Manchester: Atacatorul era eliberat pe cauțiune pentru un presupus viol

Sirianul, cunoscut pentru alte condamnări penale, dar necunoscut serviciilor antiteroriste, a fost împușcat mortal.

Atacatorul care a lovit joi sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation din Manchester, ucigând doi bărbați și rănind grav mai multe persoane, era cercetat pentru un presupus viol și se afla sub control judiciar la momentul atacului, potrivit unor surse citate de The Guardian.

Jihad al-Shamie, în vârstă de 35 de ani, născut în Siria, avea condamnări pentru alte fapte penale, însă nu fusese vizat de anchete antiteroriste și nu era în atenția MI5 sau a programului Prevent de deradicalizare.

El a fost împușcat de polițiștii înarmați la scurt timp după ce a încercat să pătrundă cu forța în sinagogă, în timpul slujbei de Yom Kippur.

Unul dintre decedați, împușcat accidental de forțele de ordine

Poliția din Manchester a confirmat că unul dintre cei doi morți, Adrian Daulby, 53 de ani, și Melvin Cravitz, 66 de ani, ar fi fost împușcat accidental de forțele de ordine, iar un alt credincios rănit grav ar fi fost și el lovit de gloanțe în timpul intervenției.

Ancheta verifică și dacă al-Shamie a fost autorul unui mesaj de amenințare trimis în 2012 unui fost deputat conservator, în care semnatarul, „Jihad Alshamie”, spunea că „oameni ca tine merită să moară”.