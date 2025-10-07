Atacul din Manchester: Evreii din Marea Britanie iau măsuri de securitate mai stricte după atentatul de la sinagogă

„Din păcate, de multă vreme, am început să sporim treptat măsurile de securitate”, a spus Kurzer. „Ne-ar plăcea să trăim într-o țară în care nu ar fi nevoie să facem asta atât de des”.

Un britanic de origine siriană a intrat cu mașina în pietoni și apoi a început să înjunghie oameni în Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc, în fața unei sinagogi din nordul Manchesterului. Poliția a declarat ulterior că a împușcat accidental una dintre cele două victime ucise în atac, potrivit Reuters.

Mulți evrei din Marea Britanie spun că sunt vizați în mod nedrept din cauza solidarității pe care majoritatea comunității o are cu Israelul, mai ales după atacul condus de Hamas asupra Israelului în urmă cu doi ani. Acest lucru a dus la atacuri asupra evreilor în cadrul protestelor pro-palestiniene și ale altor grupuri împotriva războiului Israelului în Gaza.

Ca urmare, comunitățile evreiești au fost nevoite să cheltuiască mai mulți bani pentru a angaja companii private de securitate suplimentare și să se bazeze pe o rețea de voluntari în așteptarea unui sprijin mai mare din partea guvernului, spun oficialii comunității.

Atacurile împotriva evreilor și a țintelor evreiești au crescut la nivel mondial de când Israelul a început asaltul asupra Gazei după atacurile conduse de Hamas în 2023. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu se plânge de mult timp de creșterea antisemitismului în multe țări europene.

Aproximativ 300.000 de evrei trăiesc în Marea Britanie, deschide o nouă filă, reprezentând 0,5% din populația totală a Regatului Unit și a cincea comunitate evreiască ca mărime din lume, potrivit datelor Institutului independent pentru Cercetarea Politicilor Evreiești. Londra și Manchester găzduiesc cele mai mari comunități.