Manchester United a ținut un moment de reculegere pentru victimele atacului de la sinagoga din Manchester

Fanii și jucătorii lui Manchester United au păstrat un minut de reculegere sâmbătă, înaintea meciului cu Sunderland, în memoria victimelor atacului terorist de la sinagoga Heaton Park.
Sursa foto: Facebook/Manchester United
Rareș Mustață
04 oct. 2025, 18:06, Sport

Conform AP, un moment de reculegere a fost ținut pe stadionul Old Trafford, înaintea partidei dintre Manchester United și Sunderland, în onoarea victimelor atacului de joi de la sinagoga Heaton Park din Manchester.

Jucătorii celor două echipe s-au adunat la mijlocul terenului, cu brațele unite, iar arbitrul Stuart Attwell a fluierat începutul tăcerii.

Fotbaliștii lui United au purtat banderole negre inscripționate cu mesajul „a city united”.

Atacul de la sinagogă s-a soldat cu doi morți și cel puțin trei răniți grav, după ce un bărbat a intrat cu mașina în trecători și apoi i-a atacat cu un cuțit.

Incidentul, calificat drept act terorist

Autoritățile britanice au calificat incidentul drept act terorist.

Poliția a precizat că una dintre victime ar fi fost împușcată accidental de un ofițer, în timp ce enoriașii încercau să oprească atacatorul să pătrundă în clădire.

Și echipa feminină a lui United a purtat banderole negre vineri, la meciul cu Chelsea disputat pe stadionul Progress with Unity din Leigh, unde a fost ținut un minut de reculegere.

Duminică, Manchester City va aduce același omagiu înaintea meciului cu Brentford.