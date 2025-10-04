Manchester United a ținut un moment de reculegere pentru victimele atacului de la sinagoga din Manchester

Conform AP, un moment de reculegere a fost ținut pe stadionul Old Trafford, înaintea partidei dintre Manchester United și Sunderland, în onoarea victimelor atacului de joi de la sinagoga Heaton Park din Manchester.

Jucătorii celor două echipe s-au adunat la mijlocul terenului, cu brațele unite, iar arbitrul Stuart Attwell a fluierat începutul tăcerii.

Fotbaliștii lui United au purtat banderole negre inscripționate cu mesajul „a city united”.

Atacul de la sinagogă s-a soldat cu doi morți și cel puțin trei răniți grav, după ce un bărbat a intrat cu mașina în trecători și apoi i-a atacat cu un cuțit.

Incidentul, calificat drept act terorist

Autoritățile britanice au calificat incidentul drept act terorist.

Poliția a precizat că una dintre victime ar fi fost împușcată accidental de un ofițer, în timp ce enoriașii încercau să oprească atacatorul să pătrundă în clădire.

Și echipa feminină a lui United a purtat banderole negre vineri, la meciul cu Chelsea disputat pe stadionul Progress with Unity din Leigh, unde a fost ținut un minut de reculegere.

Duminică, Manchester City va aduce același omagiu înaintea meciului cu Brentford.