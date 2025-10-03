Atacul din Manchester: Una dintre victime ar fi putut fi ucisă de un glonț tras de polițiști

Poliția spune că una dintre cele două victime ale atacului asupra sinagogii din Manchester ar fi putut fi ucisă de un glonț tras de poliție, potrivit AP. Ancheta este în desfășurare.

Anterior, Poliția din Manchester a anunțat identitatea bărbatului suspectat că a ucis doi oameni și a rănit alți trei în fața unei sinagogi, în timpul sărbătorii Yom Kippur.

Este vorba despre Jihad al Shamie, în vârstă de 35 de ani, un cetățean britanic de origine siriană, sosit în Regatul Unit în copilărie și naturalizat în 2006.

El a fost împușcat mortal de forțele de ordine la scurt timp după incident, deoarece exista suspiciunea că purta un dispozitiv exploziv.

Doi bărbați de 30 de ani și o femeie de aproximativ 60 au fost arestați sub acuzația de comitere, pregătire și instigare a unor acte de terorism.

Joi, atacatorul a intrat cu mașina în oamenii aflați în fața unei sinagogi și apoi a început să-i înjunghie, ucigând doi oameni și rănind grav trei.

Poliția a catalogat incidentul de la sinagoga din Manchester drept atac terorist.