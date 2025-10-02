Atac mortal de Yom Kippur la o sinagogă din Manchester: cel puțin două persoane și-au pierdut viața / Suspectul a fost împușcat de poliție

UPDATE

Cel puțin două persoane și-au pierdut viața într-un atac cu cuțitul și cu mașina petrecut în fața unei sinagogi din Manchester, scrie CNN.

Incidentul a avut loc în cartierul Crumpsall, la nord de oraș. Trei oameni au ajuns în stare gravă după ce o mașină a lovit trecători, iar un bărbat a fost înjunghiat.

Poliția din Manchester a anunțat că suspectul a fost împușcat de forțele de intervenție și este considerat decedat.

„Poliția a fost chemată la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, de pe Middleton Road, Crumpsall, la ora 9:31, de către un membru al publicului, care a declarat că a fost martor la un atac cu mașina asupra unor membri ai publicului și că un bărbat a fost înjunghiat”, a declarat poliția într-un comunicat.

Autoritățile au precizat că paramedicii au ajuns rapid la fața locului. Persoanele aflate în interiorul sinagogii au fost evacuate.

Știrea inițială

Potrivit poliției, mai multe persoane au fost înjunghiate în timpul atacului, iar bilanțul confirmat până acum este de patru răniți.

Suspectul a fost împușcat de forțele de ordine intervenite la fața locului, însă nu au fost oferite detalii privind condiția sa.

Andy Burnham, primarul regiunii Greater Manchester, a transmis că incidentul reprezintă „o situație serioasă” și i-a îndemnat pe cetățeni să evite zona.

Serviciul de Ambulanță a confirmat că a fost activat protocolul pentru „incident major”. „În prezent, evaluăm situația și colaborăm cu alți membri ai serviciilor de urgență. Prioritatea noastră este să ne asigurăm că oamenii primesc asistența medicală de care au nevoie cât mai repede posibil”, au comunicat autoritățile medicale.

Incidentul a avut loc în timpul Yom Kippur, zi de mare importanță religioasă pentru comunitatea evreiască.