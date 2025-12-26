Prima pagină » Sport » Manchester United, victorie la limită cu Newcastle. Primul gol în Premier League pentru Patrick Dorgu

Manchester United, victorie la limită cu Newcastle. Primul gol în Premier League pentru Patrick Dorgu

Manchester United s-a impus cu dificultate în fața lui Newcastle, scor 1-0, în singurul meci programat de Boxing Day, în Premier League, disputat vineri seara.
Manchester United, victorie la limită cu Newcastle. Primul gol în Premier League pentru Patrick Dorgu
26 December 2025, United Kingdom, Manchester: Manchester United's Patrick Dorgu (L) celebrates scoring his side's first goal during the English Premier League soccer match between Manchester United and Newcastle United at Old Trafford. Photo: Martin Rickett/PA Wire/dpa
Petre Apostol
27 dec. 2025, 00:39, Sport

Succesul echipei Manchester United a fost adus de Patrick Dorgu, autor al primului său gol în Premier League.

Partida a fost decisă în minutul 24. Dorgu, în vârstă de 21 de ani, transferat de la Lecce în iarna trecută, a înscris cu o execuție spectaculoasă. Un voleu cu piciorul stâng, din retragere, după o minge repusă lung de Luke Shaw și respinsă inițial de defensiva oaspeților.

Deși a deschis scorul relativ devreme, echipa antrenată de Ruben Amorim nu a reușit să-și asigure un avantaj confortabil.

Newcastle a fost aproape de egalare în mai multe rânduri. Însă, șutul lui Hall a lovit bara transversală (62), iar Gordon a ratat o ocazie importantă (67).

Defensiva lui United a rezistat până la final, reușind să nu primească gol, o raritate în acest sezon – prima partidă fără gol primit după 12 meciuri.

Victoria vine după o perioadă modestă pentru Manchester United, care nu mai câștigase de trei etape, înregistrând o înfrângere cu Aston Villa (1-2) și un egal spectaculos cu Bournemouth (4-4).

Manchester United urcă pe locul 5

În urma acestui rezultat, Manchester United urcă provizoriu pe locul 5 în clasament, cu 29 de puncte. Este la egalitate cu Chelsea, aflată pe poziția a patra, ultima care asigură calificarea în Liga Campionilor.

Newcastle ocupă locul 11, însă diferențele din zona de mijloc a clasamentului rămân mici, mai multe echipe având meciuri restante.

Recomandarea video

GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii: „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată”
G4Media
Reformă în cifre. Ce a reușit Trump și nu a reușit Bolojan
Gandul
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Cancan
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
Libertatea
5 zodii care intră într-o perioadă tensionată după Anul Nou. Ce provocări le aşteaptă, conform astrelor
CSID
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor