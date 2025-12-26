Manchester United, victorie la limită cu Newcastle. Primul gol în Premier League pentru Patrick Dorgu

Succesul echipei Manchester United a fost adus de Patrick Dorgu, autor al primului său gol în Premier League.

Partida a fost decisă în minutul 24. Dorgu, în vârstă de 21 de ani, transferat de la Lecce în iarna trecută, a înscris cu o execuție spectaculoasă. Un voleu cu piciorul stâng, din retragere, după o minge repusă lung de Luke Shaw și respinsă inițial de defensiva oaspeților.

Deși a deschis scorul relativ devreme, echipa antrenată de Ruben Amorim nu a reușit să-și asigure un avantaj confortabil.

Newcastle a fost aproape de egalare în mai multe rânduri. Însă, șutul lui Hall a lovit bara transversală (62), iar Gordon a ratat o ocazie importantă (67).

Defensiva lui United a rezistat până la final, reușind să nu primească gol, o raritate în acest sezon – prima partidă fără gol primit după 12 meciuri.

Victoria vine după o perioadă modestă pentru Manchester United, care nu mai câștigase de trei etape, înregistrând o înfrângere cu Aston Villa (1-2) și un egal spectaculos cu Bournemouth (4-4).

Manchester United urcă pe locul 5

În urma acestui rezultat, Manchester United urcă provizoriu pe locul 5 în clasament, cu 29 de puncte. Este la egalitate cu Chelsea, aflată pe poziția a patra, ultima care asigură calificarea în Liga Campionilor.

Newcastle ocupă locul 11, însă diferențele din zona de mijloc a clasamentului rămân mici, mai multe echipe având meciuri restante.