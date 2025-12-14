Manchester City câștigă la Crystal Palace și rămâne aproape de liderul Arsenal în Premier League

După succesul din Liga Campionilor de miercuri, 2-1 la Madrid, cu Real, Manchester City și-a confirmat forma bună și în Premier League. A reușit al patrulea succes consecutiv în campionat, cu cel puțin trei goluri marcate în fiecare.

Haaland reușește o dublă pentru Manchester City

Echipa lui Pep Guardiola a deschis scorul în prima parte a jocului prin Haaland. Atacantul norvegian a înscris cu capul după o centrare de la Matheus Nunes (41’).

Foden a făcut 2-0 în minutul 69, după un șut precis la firul ierbii. Pasa decisivă a venit de la Rayan Cherki. Cherki a ajuns astfel la șase assisturi în Premier League, egalându-l pe Bruno Fernandes (Manchester United) în topul pasatorilor.

Haaland a închis tabela din penaltiul obținut de Savinho (89’). Haaland a bifat al 36-lea gol al sezonului (27 de meciuri la club și națională). Dintre acestea, 17 în 16 meciuri de Premier League.

Într-un alt meci al serii de duminică, Aston Villa, antrenată de Unai Emery, a învins în deplasare West Ham, scor 3-2. Villa a revenit de la 0-1 și 1-2.

Golurile pentru Aston Villa au venit după un autogol al lui Konstantinos Mavropanos (9’) și prin Morgan Rogers (50’) și o lovitură de la distanță a lui Victor Lindelöf (79’). Aston Villa rămâne astfel la trei puncte de Arsenal și la unul de Manchester City, având cinci puncte avans față de Chelsea, de pe locul 4.