Manchester City câștigă la Crystal Palace și rămâne aproape de liderul Arsenal în Premier League

Manchester City s-a impus duminică seară cu 3-0 pe terenul echipei Crystal Palace. Victoria le permite „cetățenilor” să rămână pe locul al doilea în clasamentul Premier League, la doar două puncte de liderul Arsenal și la un punct înaintea echipei Aston Villa.
Petre Apostol
14 dec. 2025, 19:21, Sport

După succesul din Liga Campionilor de miercuri, 2-1 la Madrid, cu Real, Manchester City și-a confirmat forma bună și în Premier League. A reușit al patrulea succes consecutiv în campionat, cu cel puțin trei goluri marcate în fiecare.

Haaland reușește o dublă pentru Manchester City

Echipa lui Pep Guardiola a deschis scorul în prima parte a jocului prin Haaland. Atacantul norvegian a înscris cu capul după o centrare de la Matheus Nunes (41’).

Foden a făcut 2-0 în minutul 69, după un șut precis la firul ierbii. Pasa decisivă a venit de la Rayan Cherki. Cherki a ajuns astfel la șase assisturi în Premier League, egalându-l pe Bruno Fernandes (Manchester United) în topul pasatorilor.

Haaland a închis tabela din penaltiul obținut de Savinho (89’). Haaland a bifat al 36-lea gol al sezonului (27 de meciuri la club și națională). Dintre acestea, 17 în 16 meciuri de Premier League.

Într-un alt meci al serii de duminică, Aston Villa, antrenată de Unai Emery, a învins în deplasare West Ham, scor 3-2. Villa a revenit de la 0-1 și 1-2.

Golurile pentru Aston Villa au venit după un autogol al lui Konstantinos Mavropanos (9’) și prin Morgan Rogers (50’) și o lovitură de la distanță a lui Victor Lindelöf (79’). Aston Villa rămâne astfel la trei puncte de Arsenal și la unul de Manchester City, având cinci puncte avans față de Chelsea, de pe locul 4.

