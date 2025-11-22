Donnarumma dezvăluie rolul lui Haaland în transferul său la Manchester City

Portarul italian Gianluigi Donnarumma a explicat că a fost surprins de decizia clubului PSG de a-l vinde.

„Nu e ușor să pleci de la un astfel de club. După ce s-a întâmplat, m-am simțit foarte rău. Am venit și m-am adaptat la un anumit stil, dar ultimele luni nu a mai existat acel stil. A fost dezamăgitor”, a spus portarul italian într-un interviu publicat sâmbătă de Sky Sports.

„Este păcat după un sezon în care am adus Liga Campionilor la Paris, ceva ce nu se mai întâmplase niciodată. Dar trebuie să întorci pagina și să mergi mai departe. La PSG, colegii și fanii vor rămâne întotdeauna aproape de mine. Îi voi păstra mereu în inimă”, a adăugat Donnarumma.

Rolul lui Haaland în sosirea la City

Italianul a vorbit și despre sprijinul lui Erling Haaland în transferul său la City: „E un tip fantastic, calm și foarte apropiat de familie. Ne-am înțeles imediat și m-a încurajat să vin la City. Îi mulțumesc enorm pentru asta. E un adevărat prieten – și e bine să joc alături de el, pentru că e greu să joci împotriva lui!”.

Donnarumma a subliniat sprijinul colegilor de echipă pentru adaptarea rapidă în Premier League.

„Nu mă așteptam să am un impact atât de pozitiv. Echipa m-a primit foarte bine încă de la primul antrenament. Liga este foarte diferită, cu multă intensitate și alergare, așa că am fost nevoit să mă adaptez imediat. Sprijinul colegilor a fost esențial în primele luni. Sunt puțin supărat pentru că aș fi putut mai multe meciuri fără gol primit, dar râd și privesc înainte”, a mai spus portarul.

Italianul a reușit șase meciuri fără gol primit în primele 12 apariții la Manchester City.

„Parisul va rămâne mereu o a doua casă pentru mine. A fost o perioadă fantastică, iar fanii au fost mereu alături de mine. Le voi fi totdeauna recunoscător”, a încheiat Donnarumma.