Premier League. Seria lui Erling Haaland se oprește; Arsenal își majorează avantajul în clasament

Seria impresionantă de goluri în meciuri consecutive a atacatului norvegian Erling Haaland s-a încheiat duminică seară, în prima înfrângere a lui Manchester City în aproape două luni, în timp ce Arsenal Londra se menține pe primul loc în Premier League, după al patrulea succes la rând.
Petre Apostol
26 oct. 2025

Manchester City a cedat surprinzător în deplasare cu Aston Villa, scor 0-1, golul victoriei fiind marcat de fundașul dreapta Matty Cash, în minutul 19.

Înfrângerea lui City pune capăt seriei de 12 meciuri consecutive în care Haaland marcase pentru club și națională, începută pe 23 august. Norvegianul a reușit să împingă mingea în poartă în minutul 90, dar golul a fost anulat pentru poziție neregulamentară.

Arsenal s-a impus cu 1-0 în fața lui Crystal Palace grație unei execuții spectaculoase tip foarfecă a lui Eberechi Eze, fost jucător al lui Palace, care a marcat primul său gol în tricoul tunarilor. Londonezii și-au majorat ecartul în fruntea clasamentui la patru puncte față de a doua clasată.

În paralel, weekendul a fost unul dificil pentru principalii rivali ai lui Arsenal la titlu: Liverpool a pierdut surprinzător, scor 2-3, cu Brentford, iar Bournemouth, o altă surpriză, s-a impus cu 2-0 acasă împotriva echipei Nottingham Forest, urcând pe locul secund.