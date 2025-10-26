Premier League. Seria lui Erling Haaland se oprește; Arsenal își majorează avantajul în clasament

Manchester City a cedat surprinzător în deplasare cu Aston Villa, scor 0-1, golul victoriei fiind marcat de fundașul dreapta Matty Cash, în minutul 19.

Înfrângerea lui City pune capăt seriei de 12 meciuri consecutive în care Haaland marcase pentru club și națională, începută pe 23 august. Norvegianul a reușit să împingă mingea în poartă în minutul 90, dar golul a fost anulat pentru poziție neregulamentară.

Arsenal s-a impus cu 1-0 în fața lui Crystal Palace grație unei execuții spectaculoase tip foarfecă a lui Eberechi Eze, fost jucător al lui Palace, care a marcat primul său gol în tricoul tunarilor. Londonezii și-au majorat ecartul în fruntea clasamentui la patru puncte față de a doua clasată.

În paralel, weekendul a fost unul dificil pentru principalii rivali ai lui Arsenal la titlu: Liverpool a pierdut surprinzător, scor 2-3, cu Brentford, iar Bournemouth, o altă surpriză, s-a impus cu 2-0 acasă împotriva echipei Nottingham Forest, urcând pe locul secund.