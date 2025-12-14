U Cluj învinge la limită pe Petrolul Ploiești, în etapa a 20-a din Superliga de fotbal

Meciul de fotbal dintre FC Arges si Universitatea Cluj, din etapa a X-a a Superligii, disputat pe stadionul Orasenesc din Mioveni, sambata, 20 septembrie 2025. GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO

Universitatea Cluj s-a impus în deplasare, obținând a opta victorie din campionat.

Singurul gol al partidei a fost înscris de Omar El Sawy, în minutul 63.

Formația pregătită de Cristiano Bergodi a controlat jocul aproape în totalitate, iar gazdele nu au reușit să-și creeze nicio ocazie clară pe durata celor 90 de minute.

Cu această victorie, Universitatea Cluj a ajuns la șase meciuri consecutive fără înfrângere. Dintre acestea, patru victorii.

Clujenii egalează pe Oțelul Galați în clasament, cu 30 de puncte. Gălățenii ocupă locul 6, ultima poziție care asigură calificarea în play-off.

Pentru Petrolul, aceasta a fost a doua înfrângere consecutivă, menținând echipa pe locul 12, cu 19 puncte după 20 de etape.