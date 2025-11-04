Erling Haaland, atacantul echipei Manchester City: Nu mă gândesc la recorduri

Atacantul norvegian de la Manchester City a început sezonul în forță, cu 26 de goluri în 16 meciuri pentru club și națională. Dubla reușită în victoria cu Bournemouth i-a dus totalul la 98 de goluri în 107 partide de Premier League – o bornă care îl aduce în pragul recordului de a deveni cel mai rapid jucător care atinge 100 de goluri în competiție. În ritmul actual, Haaland ar putea ataca și recordul istoric al lui Alan Shearer (260).

Întrebat marți, în conferința premergătoare meciului de miercuri din UEFA Champions League, pe Etihad Stadium, contra fostei sale echipe Borussia Dortmund, dacă se gândește la aceste repere, Haaland a răspuns, zâmbind: „Trebuie să vă întreb la ce record vă referiți. Nu vreau să par arogant, dar… care dintre ele?”.

„Nu mă pot gândi la recorduri pe care le pot doborî. Încerc să ajut echipa să câștige meciuri. Știu că e plictisitor, știu că vreți să spun opusul, dar nu așa stau lucrurile”, a adăugat fotbalistul.

Haaland a transmis că, dincolo de cifrele extraordinare, a rămas cu picioarele pe pământ: „Am fost exact aceeași persoană de când mă știu. Nimic nu s-a schimbat. Sunt același copil în anumite situații, același copil din Bryne, doar cu mult mai multă experiență de viață”.

„Joc la nivel profesionist de la 16 ani. Am trăit singur timp de nouă ani, ceea ce m-a ajutat enorm ca om. Am locuit în țări diferite, vorbind limbi diferite. Sunt același Erling, dar cu mai multă experiență. Sunt un tip din Norvegia și nu ar trebui să cred că sunt altceva doar pentru că marchez goluri. E atât de simplu. Sunt doar Erling și asta nu se va schimba”, a mai adăugat Haaland.