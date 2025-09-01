Donnarumma, noul portar al lui Manchester City: transfer finalizat de la PSG pentru 35 milioane euro

Donnarumma, 25 de ani, va efectua în cursul zilei vizita medicală și va semna contractul cu echipa lui Pep Guardiola, potrivit Gazzetta dello Sport. În ultimele patru sezoane, portarului naționalei Italiei i-au fost fideli fanii de la Parc des Princes, care l-au sărbătorit la despărțire.

Agentul său, Enzo Raiola, afirmase că Premier League reprezintă următorul pas logic în cariera jucătorului, iar Manchester City s-a mișcat rapid, chiar dacă avea deja patru portari în lot, inclusiv James Trafford, cumpărat de la Burnley.

Donnarumma va reveni după aceea la naționala Italiei pentru meciurile de calificare la Cupa Mondială, iar apoi va debuta la Manchester City în meciuri importante: derby-ul cu United pe 14 septembrie, prima partidă în Champions League cu Napoli pe 18 septembrie și deplasarea de pe 21 septembrie la Arsenal.