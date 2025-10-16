Carlos Alcaraz se califică din nou în finala Six Kings Slam și țintește marele premiu

În finală ar putea să îl întâlnească din nou pe italianul Jannik Sinner, locul 2 mondial, finalist în prima ediție a turneului, dacă acesta va trece de Novak Djokovic, în a doua semifinală.

Spaniolul a obținut al cincilea său succes în fața lui Fritz, după ce anterior îl învinsese în patru dintre cele cinci întâlniri directe. Alcaraz s-a adaptat rapid la condițiile din ANB Arena din Riad, aflată la 612 metri altitudine, și nu a resimțit lipsa de meciuri, deși a jucat cu glezna stângă bandajată, aplicată de fizioterapeutul său, Fran Rubio.

Primul break al meciului a venit în al cincilea game al primului set, când americanul a greșit un rever, iar în setul secund Alcaraz a obținut break-ul decisiv la scorul de 2-2 și nu a mai pierdut avantajul.

„Unul dintre obiectivele mele era să fac puncte bune și cred că am reușit”, a declarat Carlos Alcaraz la finalul partidei.

Conform regulamentului ATP, care nu permite desfășurarea meciurilor demonstrative în trei zile consecutive, Alcaraz va avea o zi de odihnă vineri înainte de finala de sâmbătă. În joc se află premiul cel mare de șase milioane de dolari, cel mai mare din tenis.