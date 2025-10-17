Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, în finala Six Kings Slam

Cei doi rivali din tenisul mondial masculin, Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, se vor înfrunta sâmbătă în finala turneului Six Kings Slam.

Italianul a câștigat joi seara în fața sârbului Novak Djokovic cu 6-4 6-2. Sinner a câștigat ultimele șase meciuri împotriva lui Djokovic, inclusiv în semifinalele de la Roland Garros și Wimbledon din acest sezon.

Alcaraz s-a calificat în finală după ce l-a învins pe Taylor Fritz cu 6-4, 6-2.

Turneul cu șase jucători se desfășoară pe parcursul a trei zile la Riad, fiecare jucător câștigând un premiu de 1,5 milioane de dolari pentru participare, iar câștigătorul final urmând să primească suma impresionantă de 4,5 milioane de dolari.

În finala de anul trecut, Sinner l-a învins pe Alcaraz și a devenit primul campion al Six Kings Slam, astfel că italianul va fi dornic să-și păstreze coroana la Riad, sâmbătă.