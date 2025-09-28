Carlos Alcaraz îl învinge pe Brandon Nakashima și ajunge în semifinalele turneului de la Tokyo

Carlos Alcaraz, aflat pe primul loc în clasamentul mondial, continuă să impresioneze și s-a calificat în semifinalele turneului ATP 500 de la Tokyo, după ce l-a învins duminică pe americanul Brandon Nakashima (33 ATP), în două seturi, 6-2, 6-4, într-o oră și 20 de minute de joc.

Spaniolul îl va întâlni în semifinale pe Casper Ruud, care a trecut anterior de Aleksandar Vukic, cu 6-3, 6-2.

Alcaraz și Nakashima nu se mai întâlniseră din 2021, când ibericul câștigase într-un turneu Next Gen (4-3, 4-1, 4-3). De la început, Alcaraz a impus ritmul: a reușit break-ul în primul game și l-a confirmat imediat cu un as.

Mobil, agresiv și foarte sigur pe el, a dominat categoric primul set, cu două break-uri reușite din două ocazii și 18 lovituri câștigătoare față de doar două ale adversarului, adjudecându-și primul set în 32 de minute, 6-2.

În setul secund, Nakashima a încercat să reziste, salvând chiar trei mingi de set, însă Alcaraz a rămas calm și precis, câștigând 82% din punctele pe propriul serviciu și utilizându-și foarte eficient reverul pentru a obține break-ul decisiv.

Spaniolul a încheiat meciul cu 39 de lovituri câștigătoare, totalizând astfel 65 de victorii în 2025, egalând recordul său personal de succese într-un sezon.

De la finala de la Wimbledon, pierdută în fața lui Jannik Sinner pe 13 iulie, Alcaraz nu a mai cedat nicio partidă.