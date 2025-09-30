Alcaraz se revanșează în fața lui Fritz și câștigă titlul la Tokyo, al 24-lea trofeu din carieră

Numărul 1 mondial s-a impus în finală cu 6-4, 6-4, obținând al optulea titlu din acest sezon și 24-lea din carieră. Spaniolul de 22 de ani egalează astfel recordul lui Alexander Zverev pentru cele mai multe trofee câștigate de un tenismen născut după 1990.

În 2025, Alcaraz conduce clasamentul ATP cu 67 de victorii și opt titluri, apropiindu-se de recordul de 73 de victorii stabilit de Jannik Sinner anul trecut.

Finala a fost prima dintre doi jucători din Top 5 într-un turneu ATP 500 din octombrie 2024 și a oferit un spectacol de execuții spectaculoase. Deși Fritz a cerut de două ori întreruperi medicale pentru tratarea coapsei stângi, Alcaraz a dominat prin lovituri puternice, convertind al șaselea punct de break pentru a-și asigura primul set și, ulterior, victoria finală, după 93 de minute.

Cu această victorie, Alcaraz conduce acum cu 4-1 în meciurile directe împotriva lui Fritz.