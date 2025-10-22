Prima pagină » Știri externe » Carlos Alcaraz și Jannik Sinner se vor confrunta într-un meci demonstrativ, în Coreea de Sud

Carlos Alcaraz și Jannik Sinner se vor confrunta într-un meci demonstrativ, în Coreea de Sud

Rivalitatea dintre cei mai buni jucători ai lumii din tenisul masculin actual va ajunge în Coreea de Sud, unde Carlos Alcaraz (Spania), lider mondial, și Jannik Sinner (Italia), locul 2 mondial, și-au anunțat întâlnirea pe rețelele de socializare, miercuri.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Petre Apostol
22 oct. 2025, 13:04, Sport

Meciul este programat pentru 10 ianuarie 2026, la Incheon Inspire Arena, în Seul. Confruntarea va avea loc în cadrul unui eveniment intitulat Hyundai Card Super Match.

În trecut, această competiție a adus împreună campioni din diverse sporturi, inclusiv un meci de tenis între Roger Federer și Pete Sampras în 2007.

Alcaraz și Sinner sunt considerați rivali de referință ai generației, dominând tenisul masculin în ultimii doi ani.

În această perioadă, cei doi și-au împărțit titlurile majore: Sinner a câștigat Australian Open și US Open anul trecut, și Australian Open și Wimbledon anul acesta. Alcaraz a cucerit French Open și Wimbledon anul trecut și French Open și US Open în acest an. Totodată, cei doi s-au întâlnit în trei finale consecutive de Grand Slam în 2025: French Open, Wimbledon și US Open.