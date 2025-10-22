Carlos Alcaraz și Jannik Sinner se vor confrunta într-un meci demonstrativ, în Coreea de Sud

Meciul este programat pentru 10 ianuarie 2026, la Incheon Inspire Arena, în Seul. Confruntarea va avea loc în cadrul unui eveniment intitulat Hyundai Card Super Match.

În trecut, această competiție a adus împreună campioni din diverse sporturi, inclusiv un meci de tenis între Roger Federer și Pete Sampras în 2007.

Alcaraz și Sinner sunt considerați rivali de referință ai generației, dominând tenisul masculin în ultimii doi ani.

În această perioadă, cei doi și-au împărțit titlurile majore: Sinner a câștigat Australian Open și US Open anul trecut, și Australian Open și Wimbledon anul acesta. Alcaraz a cucerit French Open și Wimbledon anul trecut și French Open și US Open în acest an. Totodată, cei doi s-au întâlnit în trei finale consecutive de Grand Slam în 2025: French Open, Wimbledon și US Open.