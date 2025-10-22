FCSB întâlnește Bologna, joi, pe Arena Națională, în Europa League. Măsuri speciale de siguranță

Înaintea meciului de la București, FCSB este pe locul 24 în clasamentul grupei unice din Europa League, cu 3 puncte, în timp ce Bologna se află pe poziția 27, cu un singur punct.

În vederea desfășurării în condiții de siguranță, Jandarmeria Capitalei a anunțat miercuri măsuri pentru menținerea ordinii publice și protejarea participanților. Accesul spectatorilor în stadion se va face începând cu ora 17:45, doar pe baza biletelor sau invitațiilor puse la dispoziție de organizator, însoțite de un act de identitate în format fizic sau electronic.

Suporterii FCSB vor intra prin bd. Basarabia și str. Maior Ion Coravu, pentru Tribuna I, Tribuna II și Peluza II Sud. Suporterii echipei Bologna vor avea acces prin bd. Pierre de Coubertin, pentru Peluza I Nord.

Jandarmeria Capitalei va acționa în sistem integrat, împreună cu Poliția și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, atât în zona stadionului, cât și în Centrul Vechi, unde este așteptat un număr semnificativ de suporteri străini.