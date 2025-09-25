FCSB debutează în faza grupei unice UEFA Europa League pe terenul echipei Go Ahead Eagles

Formația pregătită de Elias Charalambous traversează o perioadă dificilă pe plan intern, cu o singură victorie în ultimele 10 etape de campionat și o poziție modestă, locul 13, în Superligă. În schimb, FCSB a eliminat în play-off-ul Europa League pe Aberdeen (2-2 în deplasare, 3-0 acasă).

Antrenorul cipriot se confruntă cu numeroase probleme de lot. Dawa, Cercel, Șut, Crețu și Radunovici sunt accidentați, în timp ce Vlad Chiricheș și Stoian nu au fost înscriși pe lista UEFA. Ca urmare, sunt așteptate schimbări importante în primul „11”, cu posibile reveniri pentru jucători experimentați precum Denis Alibec, David Miculescu, Juri Cisotti, Darius Olaru și Malcom Edjouma.

Adversara, Go Ahead Eagles, participă direct în faza grupei unice după câștigarea Cupei Olandei în sezonul trecut. În Eredivisie, echipa se află pe locul 9, cu 9 puncte în 6 etape, ultima victorie fiind pe terenul lui PEC Zwolle, scor 2-0.

Meciul va fi arbitrat de Kristo Tohver (Estonia).