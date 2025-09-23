Două brigăzi de arbitri români, delegate la debutul UEFA Europa League

Radu Petrescu va conduce partida dintre Steaua Roșie Belgrad (Serbia) și Celtic Glasgow (Scoția), de miercuri, de la ora 22:00.

Asistenții săi vor fi Radu Ghinguleac și Mircea Grigoriu, iar Andrei Chivulete va fi al patrulea oficial. În camera VAR vor activa Michael Fabbri (Italia) și Marcel Bîrsan.

De asemenea, Horațiu Feșnic va arbitra jocul dintre Utrecht (Țările de Jos) și Lyon (Franța), programat joi, de la ora 22:00.

Brigada sa va fi completată de asistenții Valentin Avram și Alexandru Cerei, cu Rareș Vidican ca al patrulea oficial, iar în camera VAR vor fi prezenți Benjamin Brand (Germania) și Momcilo Markovic (Serbia).