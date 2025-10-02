FCSB a pierdut în a doua etapă din Europa League. Young Boys Berna s-a impus pe Arena Națională

Partida FCSB-Young Boys Berna s-a încheiat cu scorul 0-2.

Elvețienii au început foarte bine partida de pe Arena Națională având numeroase ocazii importante. Ei au profitat de accidentarea lui Malcom Edjouma și în timp ce FCSB juca în 10 jucători pregătind înlocuirea, mijlocașul Joel Monteiro a deschis scorul pentru oaspeți. Golul a fost înscris în minutul 11. Același jucător a majorat diferența în minutul 36.

În prima partidă din faza grupei, FCSB a învins în deplasare, scor 1-0, formația olandeză G.A. Eagles.

În runda a treia FCSB va juca tot pe teren propriu cu Bologna. Partida a fost programată pentru data de 23 octombrie.