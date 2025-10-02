Amenzi de peste 85.000 de lei la meciul FCSB – Young Boys Berna

Trei dintre amenzile date, în valoare totală de 80.000 de lei, au vizat organizatorul evenimentului, iar o sancțiune de 3.000 de lei a fost aplicată firmei de pază și protecție pentru nerespectarea obligațiilor legale.

De asemenea, au fost dispuse patru interdicții de acces la competițiile sportive pentru o perioadă de un an.

Printre cei sancționați se află și patru suporteri ai echipei oaspete, care au primit amenzi în valoare totală de 2.000 de lei și aceeași interdicție de un an, după incidente produse în timpul accesului.

Autoritățile au precizat că verificările continuă pentru identificarea altor persoane care au încălcat legislația.

Meciul disputat pe Arena Națională între FCSB și Young Boys Berna s-a încheiat cu victoria elvețienilor.