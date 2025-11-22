Femeie moartă, sfâșiată de câini, pe ulița unui sat din Vaslui

Ambulanța Vaslui a intervenit, sâmbătă seara, în localitatea Plopi, unde a fost găsită o femeie în vârstă de 85 de ani, inconștientă pe ulița satului.

Femeia avea mâna amputată, iar sătenii cred că aceasta a fost victima câinilor comunitari.

„Echipajul medical ajuns acolo a găsit victima fără semne vitale și semnele morții deja instalate. Prezenta o plagă de mari dimensiuni la nivelul membrului superior drept cu amputația antebrațului. Segmentul amputat nu a putut fi găsit. La acest moment cauza morții nu este cunoscută, dar sătenii suspectează că victima ar fi putut fi agresată de mai mulți câini vagabonzi care sunt prezenți în zona respectiva în mod constant”, transmit reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanță Vaslui.

A fost declarat decesul femeii, iar moartea suspectă este investigată de polițiști.