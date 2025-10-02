Prima pagină » Sport » Tensiuni majore la FCSB – Young Boys. Suporterii elvețieni au făcut scandal, jandarmii au intervenit în forță cu câini

Tensiuni majore la FCSB – Young Boys. Suporterii elvețieni au făcut scandal, jandarmii au intervenit în forță cu câini

Meciul din UEFA Europa League dintre FCSB și Young Boys Berna a debutat într-o atmosferă tensionată, după ce fanii elvețieni au provocat incidente în zona exterioară a stadionului.
Ce părere are Nicuşor Dan despre stagiul militar voluntar: În mod voluntar nişte oameni pot să aleagă să înveţe disciplină militară
Ce părere are Nicuşor Dan despre stagiul militar voluntar: În mod voluntar nişte oameni pot să aleagă să înveţe disciplină militară
Nicușor Dan: Dacă vom avea alegeri, un fenomen precum cel din noiembrie 2024 nu se va mai întâmpla
Nicușor Dan: Dacă vom avea alegeri, un fenomen precum cel din noiembrie 2024 nu se va mai întâmpla
Nicuşor Dan despre zidul anti drone: A fost o discuţie preliminară
Nicuşor Dan despre zidul anti drone: A fost o discuţie preliminară
Nicușor Dan despre iniţiativa comună cu Ucrainei privind construcţia de drone: În stadiul de discuţii
Nicușor Dan despre iniţiativa comună cu Ucrainei privind construcţia de drone: În stadiul de discuţii
Ionuț Moșteanu: „Am găsit soluții la rectificare pentru a acoperi necesitățile Ministerului Apărării””
Ionuț Moșteanu: „Am găsit soluții la rectificare pentru a acoperi necesitățile Ministerului Apărării””
Andrei Rachieru
02 oct. 2025, 19:34, Sport

Forțele de ordine au fost nevoite să intervină în forță pentru a calma spiritele, folosind inclusiv câini special antrenați.

Încă din momentul în care suporterii oaspeților s-au apropiat de Arena Națională, comportamentul lor agresiv a alertat jandarmii. Deși aceștia au încercat inițial să evite orice confruntare, tensiunile au escaladat rapid, iar mai mulți fani elvețieni au fost reținuți și îndepărtați din zonă.

Pentru a controla situația, efectivele au fost suplimentate cu încă 40 de jandarmi, iar câinii de intervenție au fost aduși în perimetru. Dintr-un total de aproximativ 560 de suporteri ai echipei Young Boys, doar 60 au fost lăsați să intre în stadion, în timp ce restul au fost ținuți în afara arenei, în zona parcării media.