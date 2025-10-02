Tensiuni majore la FCSB – Young Boys. Suporterii elvețieni au făcut scandal, jandarmii au intervenit în forță cu câini

Forțele de ordine au fost nevoite să intervină în forță pentru a calma spiritele, folosind inclusiv câini special antrenați.

Încă din momentul în care suporterii oaspeților s-au apropiat de Arena Națională, comportamentul lor agresiv a alertat jandarmii. Deși aceștia au încercat inițial să evite orice confruntare, tensiunile au escaladat rapid, iar mai mulți fani elvețieni au fost reținuți și îndepărtați din zonă.

Pentru a controla situația, efectivele au fost suplimentate cu încă 40 de jandarmi, iar câinii de intervenție au fost aduși în perimetru. Dintr-un total de aproximativ 560 de suporteri ai echipei Young Boys, doar 60 au fost lăsați să intre în stadion, în timp ce restul au fost ținuți în afara arenei, în zona parcării media.