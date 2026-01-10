FCSB a anunțat oficial transferul lui Adrian Șut la Al Ain

Potrivit FCSB, Adrian Șut a fost transferat la Al Ain Football Club, cel mai titrat club din Emiratele Arabe Unite.

„În cei peste cinci ani în care a activat pentru clubul nostru, Adrian a fost unul dintre jucătorii de bază și a contribuit decisiv la câștigarea a două titluri, precum și a două Supercupe ale României, pe lângă evoluțiile solide din cupele europene”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a FCSB.

Al Ain Football Club l-a prezentat sâmbătă pe Adrian Șut, despre care spun că a semnat un contract valabil până în 2028.