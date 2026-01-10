Prima pagină » Sport » FCSB a anunțat oficial transferul lui Adrian Șut la Al Ain

FCSB a anunțat oficial transferul lui Adrian Șut la Al Ain

FCSB a anunțat sâmbătă oficial transferul lui Adrian Șut la Al Ain Football Club.
FCSB a anunțat oficial transferul lui Adrian Șut la Al Ain
Cosmin Pirv
10 ian. 2026, 13:48, Sport

Potrivit FCSB, Adrian Șut a fost transferat la Al Ain Football Club, cel mai titrat club din Emiratele Arabe Unite.

În cei peste cinci ani în care a activat pentru clubul nostru, Adrian a fost unul dintre jucătorii de bază și a contribuit decisiv la câștigarea a două titluri, precum și a două Supercupe ale României, pe lângă evoluțiile solide din cupele europene”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a FCSB.

Al Ain Football Club l-a prezentat sâmbătă pe Adrian Șut, despre care spun că a semnat un contract valabil până în 2028.

Recomandarea video

Ce se știe despre racheta hipersonică Oreșnik, lansată de Rusia împotriva Ucrainei
G4Media
Apar noi dezvăluiri despre controversata Raluca Rogoz, numită de Bolojan șefa „Achizițiilor Publice”. Foști funcționari din conducerea Primăriei Sectorului 1 spun că președinta ANAP nu era pregătită din punct de vedere profesional
Gandul
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Cancan
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
Libertatea
Rețeta ciorbă „comunistă” de pește | Cum se gătește ciorba preferată a lui Nicolae Ceaușescu
CSID
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
Promotor