O echipă de tradiție din fotbalul englezesc revine în competițiile europene după 30 de ani

Nottingham Forest, o echipă de tradiție din fotbalul englezesc, joacă miercuri primul meci din competițiile europene din ultimii 30 de ani. În primul meci din faza grupei a Ligii Europa, englezii vor întâlni echipa Real Betis în deplasare.

Precedenta participare într-o competiție europeană a echipei din Premier League a fost în sezonul 1995-1996. Atunci, Nottingham Forest a ajuns în sferturile de finală ale Cupei UEFA.

Nottingham Forest este singura echipă din Europa care are mai multe trofee de Liga Campionilor decât titluri naționale, conform Wikipedia. Echipa a câștigat Cupa Campionilor Europeni (actuala Liga Campionilor) de două ori în 1979 și 1980.

De asemenea emglezii au câștigat Supercupa Europei în 1979 după ce au învins Barcelona în dublă manșă. Singurul titlu de campioană a Angliei a fost obținut în 1978.