Un soldat nord-coreean a fugit în Coreea de Sud trecând peste granița puternic fortificată

Un soldat nord-coreean a dezertat duminică, potrivit AP. Armata din Coreea de Sud l-a preluat pe fugar. Soldatul a traversat porțiunea centrală a frontierei terestre și și-a exprimat dorința de a se stabili în Coreea de Sud.

Aceasta este prima dezertare raportată a unui soldat nord-coreean din ultimul an. Precedenta a fost în august 2024, atunci când un sergent a traversat prin secțiunea estică a frontierei.

Zona demilitarizată, unde se află granița dintre Coreea de Sud și Coreea de Nord, are o lungime de 248 de kilometri și o lățime de 4 kilometri. Zona este păzită de mine terestre, capcane pentru tancuri, garduri de sârmă ghimpată și trupe.

După războiul din Coreea (1950-1953) majoritatea celor aproximativ 34.000 de nord-coreeni care au fugit în Coreea de Sud au trecut prin China, care are o graniță lungă și mult mai slab apărată cu Coreea de Nord.