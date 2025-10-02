Copiii adoptați din Coreea de Sud: Președintele Lee Jae Myung își cere scuze pentru programele de adopție care au provocat suferință

Președintele Coreei de Sud și-a cerut scuze joi pentru programele de adopție străine prost gestionate, pline de abuzuri și fraude, la câteva luni după ce o comisie a recunoscut pentru prima dată responsabilitățile statului pentru astfel de practici, potrivit AP.