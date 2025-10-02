Copiii adoptați din Coreea de Sud: Președintele Lee Jae Myung își cere scuze pentru programele de adopție care au provocat suferință

Președintele Lee Jae Myung a declarat într-o postare pe Facebook că oferă „scuze sincere și cuvinte de alinare” în numele țării sud-coreenilor adoptați în străinătate și familiilor lor adoptive și biologice.
Constatările Comisiei pentru Adevăr și Reconciliere și recentele hotărâri judecătorești au confirmat unele cazuri de încălcări ale drepturilor omului în cursul adopțiilor internaționale, a declarat Lee, adăugând că guvernul nu și-a jucat rolul în astfel de cazuri. El nu a oferit detalii.
Lee a spus că „simte o durere în suflet” când se gândește la „anxietatea, durerea și confuzia” de care ar fi suferit copiii adoptați din Coreea de Sud când au fost trimiși în străinătate în copilărie. El a cerut oficialilor să elaboreze sisteme pentru a proteja drepturile omului ale copiilor adoptați și pentru a sprijini eforturile acestora de a-și găsi părinții biologici.