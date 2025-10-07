Apropiere diplomatică. Premierul chinez a planificat o vizită în Coreea de Nord

Li Qiang „va conduce o delegație de partid și guvern (în Coreea de Nord) pentru a participa la sărbătorile celei de-a 80-a aniversări a Partidului Muncitorilor din Coreea și va efectua o vizită oficială de bunăvoință în perioada 9-11 octombrie ”, au precizat aceștia într-un comunicat.

Aniversarea ar putea fi marcată de o mare paradă militară în Coreea de Nord, vineri, a relatat agenția de știri sud-coreeană Yonhap, citând armata sud-coreeană.

La rândul lui, liderul nord-coreean Kim Jong-un a participat la o paradă militară uriașă la Beijing pe 3 septembrie, alături de președinții chinez și rus Xi Jinping și Vladimir Putin, celebrând victoria asupra Japoniei și sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial acum 80 de ani.

În ciuda perioadelor de iritare de la Beijing din cauza tensiunilor cauzate de cursa înarmării nucleare și a rachetelor balistice de la Phenian, cele două țări au menținut relații strânse încă de la frontul lor comun din timpul Războiului din Coreea (1950-1953).

Sprijinul diplomatic, politic și economic al Chinei este crucial pentru Coreea de Nord.