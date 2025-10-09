Partidul de guvernământ din Coreea de Nord împlinește 80 de ani. Se anunță o paradă grandioasă

Coreea de Nord a ținut secrete planurile de sărbătoare pentru cea de-a 80-a aniversare a Partidului Muncitorilor din Coreea, care va avea loc vineri, la fel cum a procedat statul secretos și izolat, în trecut cu date semnificative.

Însă au existat semne că liderul comunist al Coreei de Nord, Kim Jong Un a petrecut luni întregi pregătindu-se pentru o paradă majoră în capitala Phenian, posibil noaptea și la care vor participa zeci de mii de oameni, potrivit armatei sud-coreene.

Demonstrațiile uriașe de propagandă atent coregrafiată, care implică mulțimi masive și spectacole repetate meticulos, au fost mult timp o caracteristică a regimului nord-coreean, în special în preajma unor aniversări importante.

Partidul Muncitorilor din Coreea este singurul partid aflat la guvernare în Coreea de Nord, îmbinând comunismul cu cuvintele, zicătorile și idealurile dinastiei Kim, care și-a impus regimul autoritar asupra țării timp de trei generații.