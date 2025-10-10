Kim Jong Un promite să transforme Coreea de Nord într-un „paradis socialist”

La eveniment au participat și demnitari străini, inclusiv premierul chinez Li Qiang, fostul președinte rus Dmitri Medvedev și secretarul general al Partidului Comunist vietnamez, To Lam.

În discursul său, Kim a lăudat așa-numita luptă a Coreei de Nord împotriva „amenințării militare conduse de SUA” și a subliniat că țara sa urmărește dezvoltarea simultană a armelor nucleare și a economiei, pentru a face față „amenințărilor crescânde de război nuclear ale imperialiștilor americani”.

„Voi transforma cu siguranță această țară într-un teritoriu mai bogat și mai frumos și în cel mai bun paradis socialist din lume”, a declarat Kim, citat de AP.

În paralel, liderul nord-coreean a avut întâlniri cu Li Qiang și To Lam pentru consolidarea relațiilor bilaterale, iar adjunctul său de top, Jo Yong Won, s-a întâlnit cu Medvedev.

Evenimentul principal al zilei va fi un parada militară în Piața Pyongyang, unde se așteaptă prezentarea unora dintre cele mai noi și avansate sisteme de armament ale Coreei de Nord, inclusiv rachete intercontinentale capabile să atingă SUA și arme cu rază scurtă de acțiune pentru Coreea de Sud.

De la căderea negocierilor nucleare cu președintele american Donald Trump în 2019, Kim a accelerat extinderea capacității militare nucleare a țării. În ultima perioadă, după invazia Rusiei în Ucraina, Coreea de Nord a prioritizat relațiile cu Moscova, trimițând trupe și arme convenționale pentru a sprijini războiul Rusiei, în timp ce contactele cu China au fost intensificate, consolidând astfel poziția sa diplomatică.

În premieră după 2012, cele trei ziare de stat ale Coreei de Nord au publicat un editorial comun, subliniind loialitatea față de Kim și susținerea programului nuclear al țării. Editorialul îl numește pe Kim „marea reprezentare a partidului, demnității naționale și viitorului luminos al națiunii”.