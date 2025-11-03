Pentru prima dată din 2017, șeful Pentagonului a vizitat granița dintre cele două Corei

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a vizitat luni granița dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud, fiind prima vizită a unui secretar american al Apărării din 2017. Ministrul sud-coreean al Apărării, Ahn Gyu-back, l-a însoțit pe omologul său american la Panmunjom, singurul loc unde soldații nord-coreeni și sud-coreeni se confruntă, după ce a vizitat un deal cunoscut sub numele de Postul de Observație Ouellette.

Cei doi oficiali „au reafirmat soliditatea poziției lor comune în materie de apărare și cooperarea strânsă dintre Coreea de Sud și Statele Unite ”, a declarat Ministerul Apărării de la Seul într-un comunicat. Vizita lui Pete Hegseth vine după călătoria lui Donald Trump în Asia de săptămâna trecută, în timpul căreia președintele american a supravegheat în repetate rânduri relațiile cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, indicând că „ar dori” să se întâlnească cu acesta. Phenianul nu a răspuns acestei invitații.

Ultima întâlnire dintre Donald Trump și Kim Jong-un a avut loc în timpul unei călătorii la Panmunjom, în iunie 2019, în timpul primului mandat al republicanului la Casa Albă. Donald Trump a devenit primul președinte american în exercițiu care a pus piciorul în Coreea de Nord, trecând pentru scurt timp granița înainte de a se întoarce cu Kim Jong-un pentru o întâlnire bilaterală. Înainte de vizita lui Trump, secretarul său al Apărării, James Mattis, călătorise în zona demilitarizată care separă cele două Corei în octombrie 2017.