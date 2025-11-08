Coreea de Nord lansează noi amenințări pe fondul discuțiilor de apărare dintr SUA și Coreea de Sud

La o zi după ce Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică în mare, în largul coastei sale estice, No a transmis: „Vom demonstra mai multe acțiuni ofensive împotriva amenințării inamicilor, pe principiul asigurării securității și apărării păcii prin forță. Aceasta este o revelație evidentă și o expresie intenționată, dezvăluită, a naturii lor ostile de a se opune Coreei de Nord”.

Privind incidentul de vineri, Comandamentul Indo-Pacific al SUA a precizat că lansarea rachetei nu a reprezentat o amenințare pentru trupele americane și pentru aliați.

Ministrul No Kwang Chol a denunțat vizita portavionului american cu propulsie nucleară USS George Washington în Coreea de Sud, susținând că aceasta a amplificat tensiunile din Peninsula Coreeană.

El a criticat, de asemenea, vizita recentă a secretarului american al apărării, Pete Hegseth, și a omologului său sud-coreean, Ahn Gyu Back, la Zona Demilitarizată, dar și consultările de securitate de la Seul unde a fost reafirmat angajamentul de consolidarea capacităților de descurajare și cooperare militară.