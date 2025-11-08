Prima pagină » Știri externe » Coreea de Nord lansează noi amenințări pe fondul discuțiilor de apărare dintr SUA și Coreea de Sud

Coreea de Nord lansează noi amenințări pe fondul discuțiilor de apărare dintr SUA și Coreea de Sud

No Kwang Chol, ministrul nord-coreean al Apărării a făcut, sâmbătă, amenințări cu „acțiuni ofensive” ca răspuns la recentele discuții de securitate dintre Statele Unite și Coreea de Sud, relatează agenția nord-coreeană KCNA, citată de Reuters.
Sursa: Hepta
Radu Mocanu
08 nov. 2025, 07:23, Politic

La o zi după ce Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică în mare, în largul coastei sale estice, No a transmis: „Vom demonstra mai multe acțiuni ofensive împotriva amenințării inamicilor, pe principiul asigurării securității și apărării păcii prin forță. Aceasta este o revelație evidentă și o expresie intenționată, dezvăluită, a naturii lor ostile de a se opune Coreei de Nord”.

Privind incidentul de vineri, Comandamentul Indo-Pacific al SUA a precizat că lansarea rachetei nu a reprezentat o amenințare pentru trupele americane și pentru aliați.

Ministrul No Kwang Chol a denunțat vizita portavionului american cu propulsie nucleară USS George Washington în Coreea de Sud, susținând că aceasta a amplificat tensiunile din Peninsula Coreeană.

El a criticat, de asemenea, vizita recentă a secretarului american al apărării, Pete Hegseth, și a omologului său sud-coreean, Ahn Gyu Back, la Zona Demilitarizată, dar și consultările de securitate de la Seul unde a fost reafirmat angajamentul de consolidarea capacităților de descurajare și cooperare militară.