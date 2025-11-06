O delegație militară a Federației Ruse a efectuat o vizită în Coreea de Nord

Vizita a avut loc miercuri potrivt sursei citat, iar Viktor Goremykin, care conduce și Direcția Principală Militar-Politică a armatei ruse a fost întâmpinat de Pak Yong-il, director adjunct al Biroului Politic General al Armatei Populare Coreene, și de alți oficiali militari nord-coreeni.

Potrivit ministerului sud-coreean al Unificării, este pentru prima dată când un oficial rus cu acest rang vizitează Coreea de Nord. În plus, ministerul a mai anunțat că vizita este una reciprocă, întrucât Pak a vizitat Rusia în aprilie pentru a participa la un forum „anti fascist”.

Vizita are loc pe fondul consolidării cooperări bilaterale. De la semnarea tratatului de apărare mutuală, Phenianul ar fi trimis aproximativ 15.000 de soldați și armament în sprijinul Rusiei în Războiul din Ucraina.

Anterior, serviciile de informații de la Seul au anunțat că peste 5.000 de trupe de geniu nord-coreene s-au deplasat în Rusia pentru a fi implicații în eforturi de reconstrucție.