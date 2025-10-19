Hamas anunţă că au găsit trupul unui ostatic decedat, care ar putea fi predat Israelului duminică

Hamas a anunţat că operaţiunea de returnare a trupului depinde de evoluţia situaţiei de pe teren, avertizând că potenţiale acţiuni provocatoare ale armatei israeliene ar putea împiedica demersurile.
Anunţul grupării a fost făcut la scurt timp după ce IDF a anunţat noi bombardamente în Fâşia Gaza.
Israelul a lansat duminică atacuri aeriene şi de artilerie asupra după ce armata israeliană a anunţat că luptători Hamas au deschis focul asupra soldaţilor aflaţi într-o zonă aflată încă sub control israelian.
Hamas a negat implicarea în incidentele armate.