Hamas anunţă că au găsit trupul unui ostatic decedat, care ar putea fi predat Israelului duminică

Gruparea palestiniană Hamas a anunţat a anunţat duminică faptul că a localizat trupul unui ostatic decedat şi că intenţionează să îl predea Israelului în cursul zilei, potrivit Al Jazeera.
19 oct. 2025, 16:47, Știri externe

Hamas a anunţat că operaţiunea de returnare a trupului depinde de evoluţia situaţiei de pe teren, avertizând că potenţiale acţiuni provocatoare ale armatei israeliene ar putea împiedica demersurile.

Anunţul grupării a fost făcut la scurt timp după ce IDF a anunţat noi bombardamente în Fâşia Gaza.

Israelul a lansat duminică atacuri aeriene şi de artilerie asupra după ce armata israeliană a anunţat că luptători Hamas au deschis focul asupra soldaţilor aflaţi într-o zonă aflată încă sub control israelian.

Hamas a negat implicarea în incidentele armate.