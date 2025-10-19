Hamas anunţă că au găsit trupul unui ostatic decedat, care ar putea fi predat Israelului duminică

Gruparea palestiniană Hamas a anunţat a anunţat duminică faptul că a localizat trupul unui ostatic decedat şi că intenţionează să îl predea Israelului în cursul zilei, potrivit Al Jazeera.