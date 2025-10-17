ONU: „Va fi nevoie de timp pentru a opri foametea din Gaza”. Doar 5 din 145 de centre de distribuție sunt funcționale

Situația umanitară din Fâșia Gaza rămâne critică. Remedierea crizei alimentare „va necesita timp” atrag atenția responsabilii Programului Alimentar Mondial (PAM), dat fiind faptul că doar cinci puncte de distribuție sunt în prezent operaționale, departe de obiectivul de 145 de centre care ar trebui să acopere nevoile populației.

„Va fi nevoie de timp pentru a reduce foametea”, a declarat vineri la Geneva Abeer Etefa, purtătoare de cuvânt a PAM, citată de Le Figaro, subliniind că organizația își propune să „inunde Gaza cu hrană” pentru a opri criza.

Ajutoarele, în continuare blocate la frontieră

Accesul umanitar rămâne cea mai mare provocare: „Condițiile la sol sunt extrem de dificile, drumurile distruse, spațiile de depozitare lipsesc, iar deplasările în număr mare ale civililor ne îngreunează intervenția”, a explicat Etefa.

ONU cere deschiderea tuturor celor cinci puncte de trecere spre Fâșia Gaza pentru a permite intrarea ajutoarelor „la scară largă”. În prezent, autoritățile israeliene permit trecerea ajutoarelor doar prin două puncte, aflate în sudul și centrul teritoriului.

Eeste crucial ca aceste puncte de trecere să devină funcționale pentru a putea livra zecile de mii de tone de ajutoare deja pregătite pentru distribuție”, potrivit purtătorului de cuvânt al Biroului ONU, Jens Laerke.

Ajutor prioritar pentru femei și copii

Înainte de izbucnirea războiului, PAM administra peste 400 de puncte de distribuție în interiorul Fâșiei Gaza. Astăzi, doar cinci funcționează, iar organizația încearcă să refacă puțin peste o treime, pentru a ajunge la 1,6 milioane de persoane care depind de ajutoare alimentare.

Țintim între 80 și 100 de camioane pe zi ca punct de plecare – acestea vor transporta produse alimentare pentru a reporni brutăriile și a susține programele de nutriție destinate femeilor însărcinate și copiilor sub cinci ani, a transmis Samer Abdel-Jaber, directorul regional al PAM pentru Orientul Mijlociu, Africa de Nord și Europa de Est, într-un mesaj publicat pe platforma X.

Abdel-Jaber a explicat că stocuri importante de alimente sunt deja pregătite în Ashdod (Israel), Iordania și Egipt, dar pot fi trimise în Gaza numai dacă Israelul autorizează mai multe puncte de trecere și aprobă în timp util transporturile umanitare.

„Lucrăm, pledăm și încercăm să fim vocea oamenilor. Pentru că, în spatele fiecărui camion, se află familii care vor putea primi mâncare, iar asta contează cel mai mult pentru noi”, a adăugat el.

Speranță la frontiera cu Egiptul

Între timp, ministrul israelian al Afacerilor Externe, Gideon Saar, a anunțat că punctul de trecere Rafah, situat la granița cu Egiptul, s-ar putea redeschide „probabil duminică”, măsură cerută insistent de ONU și organizațiile umanitare.

Situat la granița dintre Fâșia Gaza și Egipt, punctul Rafah este considerat principala poartă umanitară a teritoriului, prin care trec convoaiele cu alimente și medicamente.