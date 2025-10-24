ONU cere Israelului să permită intrarea mai multor camioane cu ajutoare în Fâșia Gaza

Organizația Națiunilor Unite a cerut Israelului să permită intrarea unui număr mai mare de camioane cu ajutoare umanitare în Fâșia Gaza, conform înțelegerilor stabilite după încetarea focului.

Farhan Haq, purtătorul de cuvânt adjunct al secretarului general al ONU, a declarat pentru Al Jazeera că „în niciun moment de la intrarea în vigoare a armistițiului nu au intrat 600 de camioane ONU într-o singură zi”.

„Dorim ca autoritățile israeliene să permită trecerea unui număr mai mare de camioane, prin mai multe puncte de frontieră – am transmis acest lucru foarte clar”, a spus Haq.

El a adăugat că, deși volumul ajutoarelor a crescut ușor după încetarea focului, nivelul livrărilor din timpul războiului a fost „extrem de scăzut”, ceea ce a determinat un organism susținut de ONU să declare starea de foamete în mai multe zone din enclavă.

Potrivit oficialilor ONU, creșterea constantă a livrărilor de ajutoare este esențială pentru evitarea unei noi crize umanitare în Gaza, unde milioane de civili depind de alimentele, apa și medicamentele aduse de convoaiele internaționale.