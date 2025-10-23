ONU: 61 de milioane de tone de moloz acoperă Gaza după doi ani de atacuri israeliene. Situația este „catastrofală”

UNRWA a transmis pe platforma X că echipele sale de pe teren încearcă să ajute familiile palestiniene să supraviețuiască în condiții extrem de dificile, după ce numeroase cartiere au fost complet distruse.

Potrivit agenției, bilanțul devastării din Fâșia Gaza se ridică la aproximativ 61 de milioane de tone de moloz, lăsate în urmă de doi ani de bombardamente intense.

Agenția Națiunilor Unite pentru refugiați palestinieni a fost interzisă de guvernul israelian să opereze în teritoriile palestiniene, după ce autoritățile de la Tel Aviv au acuzat-o că ar avea angajați implicați în activități „teroriste” și afiliați mișcării Hamas.

Cu o zi înainte, Curtea Internațională de Justiție a concluzionat că Israelul nu a prezentat suficiente dovezi pentru a susține aceste acuzații.

UNRWA avertizează că situația umanitară din Gaza este „catastrofală”, iar eforturile de refacere a infrastructurii sunt aproape imposibile din cauza restricțiilor de acces și a lipsei de resurse.