Olanda și Spania boicotează Eurovision 2026 din cauza participării Israelului

Cele două țări se numără printre statele care au cerut excluderea Israelului din cauza victimelor războiului din Gaza și a acuzațiilor de practici de vot incorecte.

Într-o declarație, postul de televiziune olandez Avrotros a afirmat că „participarea în circumstanțele actuale este incompatibilă cu valorile publice care sunt esențiale pentru noi”.

Postul spaniol RTVE a adăugat: „Consiliul de administrație al RTVE a convenit în septembrie anul trecut că Spania se va retrage din Eurovision dacă Israelul va participa la concurs”.

„Această retragere înseamnă, de asemenea, că RTVE nu va transmite finala Eurovision 2026… și nici semifinalele preliminare”.

Potrivit jurnaliștilor britanici, se așteaptă ca și alte posturi de televiziune, printre care cele din Irlanda, Slovenia și Islanda, să se retragă din competiție.