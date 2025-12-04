Cercetătorii dezvăluie că timpul curge altfel pe Marte. Cât de mare este diferența față de Pământ și de ce contează

Timpul trece măsurabil mai repede pe Marte decât pe Pământ, arată o nouă cercetare care indică faptul că ceasurile de pe Planeta Roșie „câștigă” în medie 477 de microsecunde pe zi, potrivit Space.

Descoperirea, fundamentată pe teoria relativității generale a lui Einstein, ar putea influența semnificativ sistemele viitoare de navigație, comunicații și rețele sincronizate din interiorul sistemului solar.

Relativitatea explică diferența de timp marțian

Cercetătorii Neil Ashby și Bijunath Patla de la Institutul Național de Standardizare și Tehnologie (NIST) din SUA au ajuns la această concluzie analizând gravitația mai slabă a lui Marte, viteza lui orbitală redusă și orbita sa ușor neregulată în jurul Soarelui.

Ei au luat în considerare și influențele gravitaționale ale Soarelui, Pământului și Lunii, un „sistem cu patru corpuri” mult mai complex decât anticipau.

Forța gravitațională mai redusă și variațiile de viteză orbitală fac ca dilatarea timpului pe Marte să se acumuleze diferit față de Pământ.

Deși o secundă pe Marte se simte identic pentru un astronaut, un observator de pe Pământ ar măsura acea secundă ca trecând ușor mai repede.

Variațiile orbitale accentuează diferențele zilnice

În medie, ceasurile marțiene avansează cu 477 de microsecunde pe zi față de cele de pe Pământ, dar diferența poate varia cu până la 226 de microsecunde în funcție de poziția lui Marte pe orbită.

Când Marte se află mai aproape de Soare, gravitația mai puternică și viteza orbitală mai mare fac ca timpul să curgă mai lent, iar când se îndepărtează, timpul se accelerează ușor.

Chiar dacă efectele sunt departe de cele extreme întâlnite lângă o gaură neagră sau pe o navă care se deplasează aproape de viteza luminii, ele sunt suficiente pentru a afecta viitoarele sisteme de mare precizie, precum comunicațiile la nivel 5G sau rețelele de navigație interplanetară.

Pregătirea pentru un viitor interplanetar

Sincronizarea exactă este esențială pentru sisteme precum GPS-ul, care depind de precizia la nivel de nanosecundă.

Pe măsură ce omenirea planifică rețele pentru Lună și Marte, inginerii vor trebui să adapteze sistemele astfel încât aceste variații ale timpului să nu producă erori.

Ashby și Patla au calculat anterior că timpul pe Lună trece cu 56 de microsecunde mai repede pe zi decât pe Pământ.

Studiul a fost publicat recent în revista The Astronomical Journal, și reprezintă un pas important în pregătirea infrastructurii pentru o civilizație multi-planetară.