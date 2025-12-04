NASA atrage atenția asupra unui risc major care ar putea distorsiona aproape toate imaginile din spațiu

Oamenii de știință de la NASA avertizează că explozia numărului de sateliți planificați pentru lansare ar putea contamina aproape toate imaginile viitoare captate de telescoapele spațiale, punând în pericol decenii de cercetare astronomică, scrie ScienceAlert.

Un studiu publicat în revista Nature avertizează că lumina reflectată de sateliții aflați pe orbită riscă să compromită observațiile telescoapelor care explorează Universul îndepărtat.

Riscuri noi pentru telescoapele spațiale

Numărul sateliților aflați pe orbita joasă a Pământului a crescut de la aproximativ 2.000 la 15.000 din 2019, impulsionat în mare parte de mega-constelații precum rețeaua Starlink a lui Elon Musk.

Potrivit studiului, dosarele depuse deja la autoritățile internaționale indică faptul că până la sfârșitul anilor 2030, aproximativ 560.000 de sateliți ar putea orbita Pământul, un scenariu pe care cercetătorii NASA îl descriu drept „o amenințare foarte gravă” pentru imagistica științifică.

Simulările indică un impact major asupra telescoapelor spațiale

Cercetătorii au simulat impactul acestei viitoare populații de sateliți asupra a patru telescoape spațiale importante.

Lumina reflectată ar putea contamina 96% dintre imaginile realizate de misiunea SPHEREx a NASA, viitorul telescop ARRAKIHS al ESA și telescopul Xuntian pe care China intenționează să îl lanseze.

Chiar și Telescopul Spațial Hubble, cu câmpul său vizual mai îngust, ar putea avea o treime din imagini afectate de urme luminoase ce seamănă cu asteroizi sau alte obiecte cosmice.

Competiția în domeniu amplifică problema

Studiul avertizează că sateliții de dimensiuni din ce în ce mai mari, unii depășind 100 de metri pătrați, sunt acum la fel de strălucitori ca cele mai luminoase stele de pe cer.

Cererea tot mai mare de date pentru inteligența artificială și competiția dintre rețelele de internet prin satelit ar putea duce la modele viitoare de până la 3.000 de metri pătrați, suficient de strălucitoare încât să pară „cât o planetă”.

Cercetătorii afirmă că furnizarea datelor precise despre poziția și orientarea sateliților ar putea ajuta astronomii, însă reducerea numărului de lansări rămâne soluția cea mai eficientă.