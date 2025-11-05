Google: Planuri pentru amplasarea unor centre de date în spațiu pentru a satisface cererea de IA

Oamenii de știință și inginerii companiei consideră că o constelație densă de aproximativ 80 de sateliți alimentați cu energie solară ar putea fi amplasată pe o orbită la aproximativ 400 de mile deasupra suprafeței Pământului, echipată cu procesoare puternice necesare pentru a satisface cererea crescândă de IA.

Prețurile lansărilor spațiale scad atât de repede încât, până la jumătatea anilor 2030, costurile de funcționare ale unui centru de date spațial ar putea fi comparabile cu cele ale unui centru de date terestru, potrivit unui studiu Google publicat marți, scrie The Guardian.

Tehnologie pe orbită

Utilizarea sateliților ar putea, de asemenea, să minimizeze impactul asupra resurselor de teren și apă necesare pentru răcirea centrelor de date existente.

Odată ajunse pe orbită, centrele de date ar fi alimentate de panouri solare care pot fi de până la opt ori mai productive decât cele de pe Pământ. Cu toate acestea, lansarea unei singure rachete în spațiu emite sute de tone de CO2.

Obiecții ar putea fi ridicate de astronomii îngrijorați că numărul crescând de sateliți pe orbită joasă sunt „ca insectele pe parbriz” atunci când încearcă să privească în univers.

Centrele de date orbitale prevăzute în cadrul proiectului Suncatcher ar transmite rezultatele prin legături optice, care utilizează de obicei raze de lumină sau laser pentru a transmite informații.

Se estimează că marile companii de tehnologie care urmăresc progrese rapide în domeniul IA vor cheltui 3 trilioane de dolari pe centre de date terestre, de la India la Texas și de la Lincolnshire la Brazilia.

Energia curată – cheia succesului pentru un proiect al viitorului

Cheltuielile au alimentat îngrijorarea crescândă cu privire la impactul asupra emisiilor de carbon dacă nu se găsește energie curată pentru alimentarea acestor site-uri.

„În viitor, spațiul ar putea fi cel mai bun loc pentru extinderea computerelor cu IA”, a declarat Google.

„Pornind de la această idee, noul nostru proiect de cercetare ambițios, Project Suncatcher, vizează constelații compacte de sateliți alimentați cu energie solară, care transportă TPU-uri Google și sunt conectați prin legături optice în spațiu liber. Această abordare ar avea un potențial enorm de extindere și ar minimiza, de asemenea, impactul asupra resurselor terestre”.

Procesoarele TPU sunt optimizate pentru antrenarea și utilizarea zilnică a modelelor de IA. Legăturile optice în spațiu liber asigură transmisia wireless.

Cipurile AI Nvidia vor fi, de asemenea, lansate în spațiu la sfârșitul acestei luni, în parteneriat cu startup-ul Starcloud.

Google intenționează să lanseze două prototipuri de sateliți până la începutul anului 2027 și a declarat că rezultatele cercetărilor sale reprezintă „o primă etapă importantă către o inteligență artificială spațială scalabilă”.