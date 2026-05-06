Principalele rețele de televiziune din Chile acuză Google de practici anticoncurențiale

Potrivit organizației, acțiunea vizează să pună capăt unei practici „anticoncurențiale” care ar fi dus la o scădere a veniturilor din media, potrivit Le Figaro.

Plângerea a fost depusă la Curtea pentru Apărarea Liberei Concurențe (TDLC). Scopul este ca instanța să „sancționeze Google și să adopte măsurile necesare pentru a garanta o concurență loială pe piață”, a declarat Anatel într-un comunicat.

Președintele asociației, Pablo Vidal, a declarat că „Google controlează accesul la public și la publicitatea digitală, însușindu-și valoarea economică a jurnalismului produs și finanțat de alții, fără a-și asuma responsabilitățile pe care le implică acest rol”.

Canalele care au formulat această plângere sunt cele cu cea mai mare audiență din țară: Canal 13, Televisión Nacional de Chile, Mega, Chilevisión, TV+ și La Red.

Mai multe instituții media din lume au procese cu Google

„Consecințele nu sunt doar financiare: echipele de jurnaliști au fost reduse, acoperirea regională se diminuează, supravegherea guvernului slăbește, iar cetățenii rămân cu mai puține informații și de o calitate inferioară”, adaugă organizația.

În Statele Unite, Europa, Canada și Australia, mai multe instituții media au intentat, de asemenea, procese împotriva Google pentru practici similare. În Chile, grupul Copesa, editorul cotidianului La Tercera, precum și postul de radio Cooperativa și site-ul de știri El Mostrador, au depus, de asemenea, plângeri la TDLC împotriva gigantului tehnologic american.