Prima pagină » Știri externe » Principalele rețele de televiziune din Chile acuză Google de practici anticoncurențiale

Principalele rețele de televiziune din Chile acuză Google de practici anticoncurențiale

Cele șase principale rețele de televiziune din Chile au intentat miercuri un proces împotriva Google, acuzând compania de abuz de poziție dominantă în motoarele de căutare și publicitatea digitală, a anunțat Asociația Națională de Televiziune (Anatel).
Principalele rețele de televiziune din Chile acuză Google de practici anticoncurențiale
Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
07 mai 2026, 02:54, Știri externe

Potrivit organizației, acțiunea vizează să pună capăt unei practici „anticoncurențiale” care ar fi dus la o scădere a veniturilor din media, potrivit Le Figaro.

Plângerea a fost depusă la Curtea pentru Apărarea Liberei Concurențe (TDLC). Scopul este ca instanța să „sancționeze Google și să adopte măsurile necesare pentru a garanta o concurență loială pe piață”, a declarat Anatel într-un comunicat.

Președintele asociației, Pablo Vidal, a declarat că „Google controlează accesul la public și la publicitatea digitală, însușindu-și valoarea economică a jurnalismului produs și finanțat de alții, fără a-și asuma responsabilitățile pe care le implică acest rol”.

Canalele care au formulat această plângere sunt cele cu cea mai mare audiență din țară: Canal 13, Televisión Nacional de Chile, Mega, Chilevisión, TV+ și La Red.

Mai multe instituții media din lume au procese cu Google

„Consecințele nu sunt doar financiare: echipele de jurnaliști au fost reduse, acoperirea regională se diminuează, supravegherea guvernului slăbește, iar cetățenii rămân cu mai puține informații și de o calitate inferioară”, adaugă organizația.

În Statele Unite, Europa, Canada și Australia, mai multe instituții media au intentat, de asemenea, procese împotriva Google pentru practici similare. În Chile, grupul Copesa, editorul cotidianului La Tercera, precum și postul de radio Cooperativa și site-ul de știri El Mostrador, au depus, de asemenea, plângeri la TDLC împotriva gigantului tehnologic american.

Recomandarea video

Pro-occidental vs pro-european. Ce s-a schimbat în ultimul timp în discursul lui Nicușor Dan
G4Media
Victor Ponta: Ne terorizează o minoritate de sado-masochiști. Bolojan ne operează pe toți, fără anestezie, cu plăcere
Gandul
Prezentatoarea TV a anunțat că are cancer, în direct: 'Voi lua o pauză pentru tratament și operație'
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Scenariul „interesant” în care a treia tabără din PNL intră în joc și înclină balanța decisiv: „Nu-l văd pe președinte să scoată din pălărie o variantă rezonabilă”
Libertatea
Obiceiuri care atrag prosperitatea. Ce recomandă Lidia Fecioru să faci zilnic?
CSID
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
Promotor