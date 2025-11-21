Eurovision schimbă regulile după controversa privind voturile pentru Israel

Mai multe țări și-au exprimat îngrijorarea după ce Israelul a câștigat votul publicului la competiția din mai, clasându-se în final pe locul al doilea după includerea punctajelor juriilor, relatează BBC.

Schimbări în sistemul de vot al Eurovision

Începând de anul viitor, fiecare fan va putea acorda maximum 10 voturi, față de 20 până acum, iar juriile vor fi reintroduse în semifinale.

Concursul Eurovision 2026 va avea loc la Viena.

Organizatorii vor interzice și implicarea concurenților sau a radiodifuzorilor în campanii de promovare realizate de terți, inclusiv de către guverne.

La ediția din 2025, au existat informații potrivit cărora o agenție guvernamentală israeliană a plătit pentru reclame și a folosit conturi oficiale de pe rețelele de socializare pentru a încuraja oamenii să voteze pentru piesa Israelului.

Directorul Eurovision, Martin Green, a declarat că au existat „numeroase reacții din partea membrilor și a fanilor” după concursul din 2025, aceștia dorind ca Eurovision să „analizeze cu atenție regulile”.

„A existat o anumită teamă că vedem promovări excesive, în special din partea terților, poate chiar a unor guverne, care depășesc cu mult nivelul firesc de promovare care ar trebui să existe în cadrul show-ului”, a spus el.

Mai multe țări amenință cu boicotul în cazul participării Israelului

Participarea Israelului la Eurovision a fost contestată de mai multe țări, pe fondul războiului din Gaza.

Spania, Irlanda, Slovenia, Islanda și Țările de Jos au anunțat că ar putea boicota concursul de anul viitor dacă Israelul va participa.

Un vot privind participarea Israelului era prevăzut să aibă loc în luna noiembrie, însă Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), organizatorul concursului, l-a anulat din cauza „evenimentelor recente din Orientul Mijlociu”, inclusiv încetarea focului în Gaza.

EBU a anunțat atunci că subiectul participării Israelului va fi discutat la o reuniune din decembrie, însă nu este încă sigur dacă se va mai supune sau nu la vot.

La ediția din 2026, România va reveni în competiție după doi ani de pauză.