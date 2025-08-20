Eurovision 2026, orașul care va fi gazda concursului muzical, ediția 70. România nu și-a anunțat intenția de a participa

Viena și-a lansat candidatura oficială pe 3 iulie cu sloganul „Europa, dansăm?”. Orașele interesate, Viena și Innsbruck, au avut termen până pe 4 iulie să trimită la ORF candidaturile pentru organizarea ediției din 2026 a Eurovisionului.

Capitala Austriei va găzdui concursul la Wiener Stadthalle, aceeași locație care a găzduit Eurovision 2015.

Wiener Stadthalle are o capacitate de aproximativ 16.000 de locuri și nu va fi nevoie de construcții suplimentare. Viena subliniază, de asemenea, infrastructura sa robustă, cu peste 80.000 de locuri de cazare în hoteluri, un sistem extins de transport public și un aeroport internațional care oferă conexiuni către peste 65 de țări.

Orașul invocă succesul Eurovision 2015 ca dovadă a capacității sale, menționând cele 1.3 milioane de cazări ocupate în timpul evenimentului și feedback-ul extrem de pozitiv din partea Uniunii Europene de Radiodifuziune, potrivit Eurovision World.

Când are loc Eurovision 2026

Săptămâna Eurovision va avea trei spectacole: semifinala 1, marți, semifinala 2, joi, și marea finală, sâmbătă:

Semifinala 1: 12 mai 2026

Semifinala 2: 14 mai 2026

Marea finală: 16 mai 2026

Toate cele trei spectacole live vor începe la ora 21:00 CEST.

România nu se află printre participanți

19 țări și-au exprimat interesul de a participa la concurs, care este supus modificărilor: Albania, Austria, Cipru, Danemarca, Finlanda, Germania, Grecia, Israel, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Serbia, Spania, Suedia, Elveția, Regatul Unit.

România nu și-a arătat intenția de a participa la Eurovision 2026.

Posturile de televiziune membre ale UER, în numele țărilor lor, au termen până la jumătatea lunii octombrie 2025 să depună oficial cererile de participare la Eurovision 2026.

Biletele sunt puse în vânzare de obicei în decembrie/ianuarie, așa că și de data aceasta se așteaptă ca biletele pentru Eurovision 2026 să fie puse în vânzare la sfârșitul anului 2025.